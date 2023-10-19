أخبار فاتتك|المحافظات تنتفض دعمًا لفلسطين و"حتحوت" يعلق على فيديو "صلاح" بشأن غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. محافظات مصر تنتفض دعما لفلسطين (فيديو)

شهدت محافظات مصر المختلفة، خروج العديد من أبناء الشعب المصري، تنديدًا بالقصف الإسرائيلي الوحشي لقطاع غزة، ودعمًا لفلسطين.

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تعليق مثير من هانى حتحوت على رسالة محمد صلاح بشأن غزة

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالفيديو الذي أعرب خلاله النجم المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي، عن دعمه لقطاع غزة، الذي تعرض لمجازر خلال الأيام الماضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تبادل القصف الصاروخى بين حزب الله وإسرائيل

كشف مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، عن تفاصيل تبادل القصف الصاروخي بين حزب الله وإسرائيل، قائلًا: "إنه تم اليوم استهداف عدد من النقاط في الجنوب اللبناني، وتحديدًا في القطاع الغربي، سواء بالقصف الصاروخي وأيضًا بالمسيرات التي استمرت في استهداف عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب".

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اليوم.. مدارس مصر تقف "طابور حداد" على أرواح الفلسطينيين

تبدأ مدارس مصر اليوم الخميس اليوم الدراسي بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الهداء من الشعب الفلسطيني، الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة جراء التصعيد الإسرائيلي وقصف قطاع غزة.

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عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، عن أنه شن ضربات جوية دمرت رتلًا عسكريًا لقوات حزب الله في أحد المعسكرات التابعة له جنوبي سوريا.

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شريهان: الفلسطينيون أصبحوا محرومين من الحق فى الحياة

عبرت الفنانة شريهان، عن غضبها من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

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