الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد تظهر حجم الدمار فى غزة جراء قصف الاحتلال

غزة
غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، مشاهد لحجم الدمار الهائل في قطاع غزة جراء القصف المستمر لطيران الاحتلال، على مدار الأيام الأخيرة الماضية.

كانت قد طلبت السلطة الفلسطينية، من المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بشأن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، بحسب وكالات.

وقالت السفيرة الفلسطينية هالة أبوحصيرة، في مؤتمر صحفي، إنّ "دولة فلسطين أودعت اليوم ملفًا أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة.. يجب فتح تحقيق دولي".

وتعرّض مستشفى المعمداني الواقع في قطاع غزة لقصف يوم الثلاثاء، أثار موجة تنديد واسعة، بعد أن أسفر عن أكثر من 500 شهيد، بينهم عدد كبير من الأطفال، فضلًا عن مئات آخرين من المصابين.

 

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