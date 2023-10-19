"غزة العزة".. أمسية شعرية غنائية فى نادى أدب آفاق اشتراكية

غزة العزة، عنوان الأمسية الشعرية الغنائية، والتي ينظمها نادي أدب آفاق اشتراكية، بمقره الكائن في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 22 أكتوبر الجاري.

المشاركون في أمسية غزة العزة

ويشارك في أمسية “غزة الغزة” الشعرية الغنائية، والتي ينظمها نادي أدب آفاق اشتراكية، كل من: الشاعرة العراقية المقيمة في مصر نداء عادل، الشاعر العراقي ذر شاهر الشاوي، والفنان عازف العود فايد عبد العزيز، ويدير الأمسية الشاعر مصطفي الجارحي.

وتتضمن الأمسية الشعرية، إطلالة علي دور الشعر في القضية الفلسطينية، وكيف عبر الشعراء الفلسطينيين عن مأساة الشعب الفلسطيني وما تعرض له من مجازر ومحاولات للتهجير والشتات، منذ نكبة العام 1948، مرورا بعام 1967 وصولا إلى قصف غزة ومحاولات تهجير أهلها.

كما يعرض الشاعران نداء عادل، وذر شاهر الشاوي، عددا من قصائدهما الشعرية، بمصاحبة عازف العود الفنان فايد عبد العزيز

الشاعرة نداء عادل

يشار إلى أن الشاعرة نداء عادل، شاعرة ومترجمة عراقية تقيم في مصر، سبق وصدر لها العديد من الترجمات من بينها ترجمتها لكتاب “عرين الذئاب”، للكاتبة إيلودي هاربر، والصادر عن دار ملهمون للنشر والتوزيع، وديوان “حكايات لجبين كاترين”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام 2019، كتاب “طفل القمر الزجاجي”، والصادر مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الشاعر ذر شاهر الشاوي

أما الشاعر ذر شاهر الشاوي، وهو أيضا شاعر عراقي، صدرت له دواوين: “في أول الضوء”، وصدر في العام 2016 ــ ديوان “أبواب الرحيق”، وصدر في العام 2019 ــ وديوان “سادن الرفيف”، وصدر العام الماضي 2022 ــ ديوان"على مشارف الهديل"، عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر ببغداد 2022، بالإضافة إلي كتابه “اللهجات شعرا” مجموعة شعرية باللهجات المحلية، وصدر عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر في بغداد عام 2022.

الشاعر ذر الشاوي

يشار إلى أن أمسية “غزة العزة”، تعقد في إطار الفعاليات والأمسيات الثقافية، التي تنظمها المؤسسات والمراكز الثقافية المصرية، الخاصة والمستقلة والعامة، للتضامن مع أهالي غزة، ورفض العدوان الإسرائيلي علي أهالي غزة.