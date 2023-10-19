مجلس الأمن الروسى: الولايات المتحدة تعتمد فقط على القوة فى الشرق الأوسط

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة على مسار الشرق الأوسط تتبع المسار التقليدي، وتركز فقط على القوة بدلًا من محاولات تخفيف حدة التصعيد بأي وسيلة كانت.

وكتب "ميدفيديف"، في مقالة لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "في الوقت الحالي، تسلك أمريكا المسار التقليدي مرة أخرى وتركز فقط على القوة، محاولةً إظهار من هو السيد في المنطقة، بدلًا من محاولات تخفيف حدة التصعيد باستخدام الدبلوماسية (سواء الرسمية أو غير الرسمية)".

وأضاف:" نرى حاملات الطائرات الأمريكية قبالة سواحل إسرائيل ومشروع قانون في الكونجرس يتعلق بتسليح هذا البلد بأكثر من ملياري دولار (على الرغم من طلب الإسرائيليين بالفعل عشرة مليارات)، يُقترح فيه أيضًا تشريع وتوحيد التخصيصات لدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان".

وتابع: "كل شيء واضح، كل شيء تقليدي، أساليب قياسية ومصالح دائمة".