الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: واشنطن تدرس التدخل عسكريًا إذا انضم "حزب الله" لحرب غزة‎

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن البيت الأبيض يناقش إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية إذا انضمت ميليشيات "حزب الله" في لبنان إلى الحرب في غزة وهاجم إسرائيل بترسانته الضخمة من الصواريخ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد في تصريحاته خلال زيارته للشرق الأوسط أن الولايات المتحدة لم ترسل كل هذه الأصول العسكرية إلى المنطقة عبثًا.

وقال الموقع إن مشاركة "حزب الله" تعني تصعيدًا دراماتيكيًا غير مسبوق منذ عقود في المنطقة، سينجم عنه سقوط عدد كبير من المدنيين في إسرائيل ولبنان، فضلًا عن جر الولايات المتحدة نحو الحرب، بينما سيجد الجيش الإسرائيلي صعوبة في القتال على جبهتين معًا، في وقت تتساقط فيه الصواريخ على المراكز السكانية الإسرائيلية".

وأضاف أن "سيناريو استخدام القوة العسكرية الأمريكية في حال انضمام "حزب الله" للحرب، تم طرحه خلال الاجتماعات التي عقدها البيت الأبيض، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الرد الأمريكي يعتمد على نطاق هجمات حزب الله، ومدى قدرة إسرائيل للرد عليها".

وأشار المسؤولون إلى أن بايدن طلب من نتنياهو إبقاء عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان منضبطة قدر الإمكان، وحذّر من ارتكاب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى تصعيد خطير مع حزب الله.

إلى ذلك، قال جوناثان لورد من مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS)، إن أحد المبررات القانونية التي يمكن لواشنطن الاستناد اليها لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد "حزب الله"، هو حماية عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في إسرائيل.

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