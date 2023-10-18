الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر قررت أن تبنى وتعيش فى سلام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم حول مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ونقل الصراع إلى سيناء مرة أخرى، تمثل قفزة إلى الأمام.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "مصر مش خايفة، لكن قررت أن تعيش في سلام وتبني، وجيش مصر مش جيش معتدي، لكن يدافع عن أرضه حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع: "لازم الناس تكون منتبهة لهذا المخطط، والناس دي عايزة مننا إيه، إحنا عندنا معركة وجود حقيقية، والموقف المصري الحالي يشبه ما قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد حرب أكتوبر، إن هييجي اليوم اللى كل واحد يقول فيه عمل إيه، وإيه دوره، واللى حاصل النهاردة لا يختلف عن حالة الزهو الوطني بعد أيام نصر أكتوبر".

ولفت إلى أن مصر تأخذ المواقف من أجل الشعب الفلسطيني، والأمريكان عندما طلبوا خروج رعاياهم من معبر رفح رفضت مصر، وربط بين خروج الرعايا ودخول المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الرئيس السيسى ونظيره الجنوب إفريقى يبحثان التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

محمد الباز عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيناء

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