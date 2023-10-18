الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ارتكبت العديد من المجازر والقانون الدولى عاجز أمامها

الدكتور فواز جرجس
الدكتور فواز جرجس

قال الدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن، إنه على الرغم من الخطاب العالي السقف في الدول الغربية، إلا أنه خطاب تمييزي عنصري استثنائي وبدائي استعماري، مؤكدًا أن القانون الدولي عاجز أمامها.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الإحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في الثلاثين عامًا الماضية ضد الفلسطينيين واللبنانيين، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تحتوي إسرائيل حتى الآن وخلال الاثني عشر يومًا الماضية فهناك حوالي 4 آلاف ضحية فلسطينية.

وأكد أن المجتمع الدولي الآن هو الولايات المتحدة والدول الغربية التي أعطت إسرائيل وتعطيها الدعم المطلق، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو لديها الدعم المطلق وأن المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية لن تستطيع معاقبة إسرائيل.

القاهرة الإخبارية القانون الدولي الولايات المتحدة الفلسطينيين

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