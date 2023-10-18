والد الشهيد محمد الدرة: قصف مستشفى المعمدانى جرى بصاروخ أمريكى الصنع

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إن إسرائيل حيوان مفترس، لا يعترف بقيم المواجهة العسكرية، فهم لا يقاتلون الجنود بل يستهدفون المدنيين من النساء والأطفال والشباب الأبرياء.

دمار فلسطين

وأكد والد الشهيد الدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر "المحور"، أن إسرائيل لا تحترم أي ميثاق دولي خاص بالحروب، ولهذا تعيث فسادًا في أرض فلسطين.

وردًا على إنكار الاحتلال مسئوليته عن قصف المستشفى المعمداني، قال: "شهود العيان أكدوا أن الاستهداف جرى بصاروخ أمريكي الصنع".

واستطرد: "إسرائيل زيفت حقيقة مقتل نجلي محمد الدرة ووضعوا على رأسه قبعتهم المشهورين بها ببرامج الفوتوشوب لتضليل الغرب".

وذكر: "مات أخويا وزوجته، وأخي الآخر، واستشهد 8 أفراد أمس من عائلتي بالكامل ولم نتمكن من انتشال الجثث من تحت الأنقاض".

العدوان الغاشم

وأشار إلى أن العدوان منع الدواء يصل إلى المستشفيات، معبرًا: "بأي قانون في العالم تمنع الكهرباء والدواء والمياه، بأي قانون تقصف منازل الأبرياء".



وذكر أن الدماء والأشلاء في شوارع غزة كافة، والمستشفيات اكتظت بالشهداء والمصابين على مدار الساعة.