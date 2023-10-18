الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الأسبق: مصر لن تقبل بمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

محمد كامل عمرو
محمد كامل عمرو

علق السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، علي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الأسبق، خلال تقديم برنامجها "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن من أعطى لإسرائيل الضوء الأخضر يجب أن يتحمل عواقب ما حدث.

وأضاف أن ما حدث من قصف مُتعمد لمستشفى المعمداني في غزة  «جريمة حرب»، موضحًا أن مصر لن تقبل نزوح الفلسطينين إلى سيناء مهما كلف الأمر.

وأشار إلي أن ما يحدث الآن، في قطاع غزة خرج عن إطار المعقول ولا يمكن تصديقه، موضحًا أن اسرائيل تبني جيل من المقاومة الفلسطينية في غزة بعد الأحداث الدامية التي عاشها الأطفال.

الاراضي الفلسطينية المحتلة Etc مصر جديدة محمد كامل عمرو

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