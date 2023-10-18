الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد هشام أفضل لاعب في "دورى اليد" بفرنسا لشهر سبتمبر

أحمد هشام السيد
أحمد هشام السيد

حصل أحمد هشام السيد، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف حالياً ضمن صفوف نادي مونبلييه الفرنسي علي لقب افضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الفرنسي .

وظهر لاعب منتخب مصر بصورة رائعة وقدم مردود اكثر من رائع قبل تعرضه للاصابه و كان من ضمن التشكيلات الاساسيه لجولات الدوري الفرنسي.

وأعلن نادي مونبلييه الفرنسي تعرض لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد للإصابة  بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض "دودو" للإصابة خلال الشوط الثاني من  مباراة فريقه مونبلييه أمام نيم جراند التي انتهت بفوز مونبيليه 25-23 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، بعد أن تعرض اللاعب لضربة قوية في الركبة، ليغادر اللقاء قبل أن تظهر الأشعة لاحقًا إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعتبر هذه الإصابة هي الثانية لنجم المنتخب المصري بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعرض لنفس الإصابة في نوفمبر من عام 2021.

ويلعب أحمد هشام دودو مع مونبيليه منذ فبراير من عام 2023، عندما انضم إلى صفوفه قادمًا من نيم.

وستحرم تلك الإصابة أحمد هشام دودو من اللعب مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 لكرة اليد، التي ستستضيفها مصر في يناير المقبل التي ستكون مؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس.

ويسابق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الامين لتجهيز لاعبى المنتخب الوطني بشكل قوى قبل استضافة البطولة الافريقية التى ستقام مطلع العام المقبل بالقاهرة ويرغب مجلس الإدارة لمواصلة النتائج الإيجابية والعمل بقوة من اجل التتويج بلقب البطولة الافريقية  واستغلال عامل الارض والجمهور.

احمد هشام السيد نادي مونبلييه الفرنسي دودو مونبلييه الفرنسي لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد

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