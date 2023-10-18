قرارات النيابة ضد المتهم بإجبار زوجته على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في واقعة تعدي شخص على زوجته بالضرب وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة.

وأمرت النيابة العامة بعرض الإيصالات محل الواقعة على المختصين من خبراء التزييف والتزوير لفحص صحة واقعة الإجبار، وكذلك الاستعلام عن حالتها الصحية وإعداد تقرير طبي بما لحق بها من ضرر.

بدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من سيدة يفيد باتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة على يد زوجها وتكبيلها بالقيود داخل مسكنه بالبساتين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.