الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة ضد المتهم بإجبار زوجته على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

اجبر زوجته على التوقيع
اجبر زوجته على التوقيع

تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في واقعة تعدي شخص على زوجته بالضرب وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة.

وأمرت النيابة العامة بعرض الإيصالات محل الواقعة على المختصين من خبراء التزييف والتزوير لفحص صحة واقعة الإجبار، وكذلك الاستعلام عن حالتها الصحية وإعداد تقرير طبي بما لحق بها من ضرر.

بدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من سيدة يفيد باتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة على يد زوجها وتكبيلها بالقيود داخل مسكنه بالبساتين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

نيابة البساتين واقعة تعدي شخص على زوجته الضرب ايصالات أمانة خبراء التزييف والتزوير

مواد متعلقة

حبس المتهم بالتعدى على فتاة بالسب وإلقاء قهوة على ملابسها فى العجوزة

حبس مدرس خصوصى تحرش بطالبات إعدادى بالبساتين

حبس المتهمين بقتل مواطن بالقاهرة

حبس المتهمين بقتل مواطن في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأكثر قراءة

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن