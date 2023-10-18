الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

متطوعو التحالف الوطنى يوجهون نداء للعالم لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات (فيديو)

اعضاء التحالف الوطني
اعضاء التحالف الوطني

وجه عدد من المتطوعين بالتحالف الوطني للعمل التنموي، اليوم،  نداء للعالم لوقف العدوان على غزة، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تأييده الكامل لتصريحات الرئيس السيسى اليوم في الموتمر الصحفي مع المستشار الألمانى، بقصر الرئاسة.

وشدد التحالف على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء. 

وأكد على حشده لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.
 

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