سناء سليمان: المجازر التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين غير مسبوقة

قالت الدكتورة سناء سليمان، عضوة بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع الطارئ لمجلس الشيوخ جاء بعد القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني، وقتل المئات من الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي.

وأضافت، خلال مداخلة في تغطية مباشرة على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن المجازر التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ضد قيم الإنسانية غير مسبوقة، ومجلس الشيوخ يجتمع اليوم لإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكدت أن الموقف المصري كان حاسمًا منذ بداية الأزمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عنه في أكثر من مناسبة، منوهة أن الرئيس أكد أن مصر لن تقبل بسيناريو تهجير الفلسطينيين.

وتابعت: أندد وأطالب المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره لوقف العدوان وإحلال السلام، موضحة أن الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ سيعبر من خلالها نواب مجلس الشيوخ عن آرائهم، ومطالباتهم لحل الأزمة.

وأردفت: "أفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يراه مناسبًا لحل القضية الفلسطينية بما لا يمس أمننا القومي، لأن أمننا القومي المصري خط أحمر لا نقبل المساس به".

وواصلت: "هناك توافق كامل حول الموقف المصري وتصريحات السيسي والخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس، ولا خلاف على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية".