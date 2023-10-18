رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر لن تسمح بتسوية القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت واضحة قوية وحازمة، حيث رفض الرئيس السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يجب تجاوزه على الإطلاق.

القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الشعب المصري بأكمله بجوار الرئيس السيسي، وإذا طلب الرئيس من الشعب التجمهر في سيناء فسوف يرى العالم ملايين المصريين في هذه الأرض المصرية الأصيلة وهذا بإشارة من الرئيس.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وتابع: "نحن وراء القيادة السياسية بعيدة النظر حرصًا على الأمن القومي المصري والقومية الفلسطينية، مصر خلف الشعب الفلسطيني وحافلات الإغاثة على حدود فلسطين وتنتظر فتح الحدود لمساعدة الفلسطينيين".

واستطرد: "نحن على أتم استعداد للوقوف وتنفيذ كافة القرارات المصرية، مصر دولة قوية محورية في الشرق الأوسط، ومصر لن تسمح بتسوية القضية الفلسطينية".