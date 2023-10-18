الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عضو بـ"الشيوخ": نؤيد قرارات الرئيس السيسي برفضه تصفية القضية الفلسطينية

النائب السيد عبد
النائب السيد عبد العال

قال النائب السيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ وممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوحد حولها الشعب المصري بكل أطيافه.

وأضاف عبد العال في كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ تأييدًا لقرارات الرئيس السيسي واحتجاجًا على المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، أننا أمام لحظة تحول تاريخية يدركها جيدًا المصريون، ولأن الرئيس السيسي مواطن مصري بالأساس فهو قد عبّر بفروسية وبعبارات واضحة عن حقوق الشعب الفلسطيني.

عضو “الشيوخ”: الرئيس السيسي عبّر عن مخاطر مخطط تهجير الفلسطينيين

وتابع: "كما أن الرئيس السيسي عبّر اليوم عن مخاطر المخطط الذي يُحاك للمنطقة والذي يستهدف إضعاف مصر".

كما أكد أن الشعب الفلسطيني شعب شقيق لكنه يدرك ولا يريد ترك أرضه ونحن نحفزهم وندعمهم في ذلك بمساندة كاملة.

وأوضح أن حزب التجمع أعلن تأييد ودعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ورفضه المشاركة في المؤتمر الرباعي بالأردن مع الرئيس الأمريكي بايدن بعد العدوان على المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وتابع: "ندين أيضًا الحصار الإسرائيلي الأمريكي على للشعب الفلسطيني في غزة في ظل الصمت الغربي وتجاهل المآسي التي يعيشها النساء والأطفال هناك".

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