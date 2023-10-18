طارق رسلان: 105 ملايين مواطن فوضوا رئيسهم للدفاع عن الأمن القومي

قال اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بأن نجتمع اليوم وفي هذا الظرف الراهن الذي انقلبت فيه المنطقة رأسًا على عقب، وبدأت آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء من الفلسطينيين في غزة وينتهك كل المعايير الإنسانية والدولية، وسط غطاء أمريكي وغربي مخزٍ يندا له الجبين.

وشدد رسلان في كلمته في الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس الشيوخ اليوم بأن حزب المؤتمر يؤيد ويفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري.

ولفت رسلان باننا نرفض وبشدة التهجير القسري للفلسطينين إلى سيناء.. لأنها كلها محاولات إلى إنهاء القضية الفلسطينية للأبد، وتابع بأن إجلاء إسرائيل لسفيرها في القاهرة، أمر تأخر كثير وكان علينا طرده منذ زمن وأدعو نواب الشعب المصري وجموع الشعب المصري أن ننظم مسيرة إلى سيناء.

وأوضح رئيس برلمانية المؤتمر، بأن مصر دولة ذات سيادة لديها رئيس وطني مخلص وجيش عظيم و105 مليون مواطن فوضوا رئيسهم للدفاع عن الأمن القومي المصري باي طريقة وبأي ثمن.. وقادرين عن الدفاع عن أراضيهم، لأن الموقف المصري ثابت، التصعيد بالتصعيد والسن بالسن والبادي أظلم.

وأضاف رسلان بأنه على إسرائيل أن تتعلم الدرس جيدًا وعلى الاحتلال الإسرائيلي الذي نعم بالأمان لخمسين عام أن لا ينزلق خلف بطولات وادعاءات زائفة من حكومته.

لنؤكد للعالم بأن أرضنا التي روتها دماء الشهداء من قبل لن تكون مجال للمساومة وإجهاض للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، وأننا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا العظيم، كل الدعم للقيادة السياسية، وخالص العزاء للشهداء في غزة.