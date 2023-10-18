الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تجريه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ. ح طارق حامد الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة لتنفيذ كافة المهام المكلفه بها، مؤكدًا حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأثنى الفريق أول محمد زكى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، مشيدًا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل؛ مما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة المركزية العسكرية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال المنطقة المركزية العسكرية، مؤكدًا ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة توكل إليها.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى تنفيذ مهامهم؛ للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

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