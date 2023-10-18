الرئيس السيسى عن محور المستشار عبدالمجيد محمود: كل الخدمات متوفرة (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وشملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود الذي يُعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى.

وقال أحد المشرفين على إنشاء المحور، إن كل منطقة تحتوي على مكتبة عامة وصالة لعرض الأفلام الوثائقية، متابعًا: "كل صالة بها منطقة مفتوحة للأفراح وأخرى مغلقة وأماكن إصلاح وصيانة السيارات، بالإضافة إلى أماكن ترفيهية للأطفال"، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الطريق بالكامل ومفتوح للمرور.

الرئيس السيسي: محور عبدالمجيد محمود يوفر كل الخدمات للجميع

من جانبه، أكد الرئيس السيسي إن إنشاء كل هذه المناطق يأتي لكي تسهم في تنمية محترمة للمجتمع، وجميع الخدمات متوفرة بشكل كبير سواء للناس أو السيارات أو وسائل أخرى.

ويعتبر محور المستشار عبدالمجيد محمود من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين.