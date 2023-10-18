الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: نحرص على إقامة مناطق تسهم فى تحقيق التنمية للدولة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نحرص على إقامة مناطق تسهم في تحقيق التنمية للشعب المصري والدولة المصرية، موضحًا أن الدولة تحرص أيضًا على تقديم كافة الخدمات التي تليق بالشعب المصري.


وأَشاد الرئيس بالجهود التي قام بها كافة العاملين بالمشروعات القومية، موكدًا أن الأعمال تسير على قدم وساق من أجل تحقيق إنجازات جديدة تحسب للشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي اليوم لتطوير محور المستشار عبدالمجيد محمود، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين.

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