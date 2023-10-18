الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة دمياط ينظمون مسيرة دعم للقضية الفلسطينية فى ميدان الساعة

مظاهرات جامعة دمياط
مظاهرات جامعة دمياط لدعم القضية الفلسطينية

نظم طلاب جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، مسيرة تضامنية أمام ميدان الساعة في دمياط، احجتاجًا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مثل ؛القدس عربية"، "الفلسطينين أصحاب الأرض" ورفعوا علم فلسطين.  

وأعلن المشاركون في الوقفة عن تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر، ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

التنسيقية تنظم وقفة احتجاجية لتفويض الرئيس ودعم قراراته الرافضة لتهجير الفلسطينيين

كما تم تنظيم وقفة من أهالي دمياط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنساء والاطفال من أهالي غزة.

وأكد الأهالي تأييدهم ودعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

يذكر أن المسيرة شارك فيها الآلاف من أهالي محافظة دمياط من كافة المدن والقرى في محافظة دمياط اليوم. 

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