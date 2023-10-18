الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مكتب نتنياهو: إسرائيل تطلب ترتيب زيارات للصليب الأحمر لأسراها فى قطاع غزة

نتنياهو
نتنياهو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن أن إسرائيل تطلب ترتيب زيارات للصليب الأحمر لأسراها في قطاع غزة.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تسمح بتقديم أي مساعدات إنسانية عبر أراضيها إلى قطاع غزة طالما لا تتم إعادة أسراها.

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إسرائيل لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر ترسل إلي المدنيين في غزة

وأضاف المكتب أن إسرائيل لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر ترسل إلى سكان مدنيين جنوب قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل اعلام عبرية، بأن الكابينت الإسرائيلي قرر بالإجماع أن إسرائيل لن تسمح بأي مساعدات إنسانية حتى يتم إطلاق سراح الأسري.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر قيادي في حركة حماس، أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان قطاع غزة لمصر.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تشمل القضاء على حكم "حماس" وتجريد المقاومة من سلاحها.

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بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وأوضح أن ثبات الفلسطينيين وفشل قمة عمان، أحبطا خطة بايدن وخففًا الضغوط الدولية عن ‎مصر، وفقا لما نقله موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن مجزرة المستشفى المعمداني جاءت للضغط لإنجاح خطة التهجير لكنها أتت بأثر عكسي، مشددًا على أن القيادة المصرية ترفض خطة التهجير لمصر وتعتبرها تهديدًا للأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية.

نتنياهو إسرائيل قطاع غزة مساعدات إنسانية مصر

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