نتنياهو: إسرائيل لن ترسل من جهتها أى مساعدات إلى غزة قبل الإفراج عن الرهائن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن ترسل من جهتها أي مساعدات إلى غزة قبل الإفراج عن الرهائن.

كما أكد المكتب في بيان صادر منذ دقائق نقلته قناة العربية، أن إسرائيل ستسمح بدخول مساعدات إلى غزة من مصر.

وقد نظم شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المعتصمون أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وتفوض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

واستهل شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاعتصام بهتاف "مرابطون حتى الإغاثة"، أعقبه افتراش الشباب الأرض امام بوابة المعبر مطالبين بدخول مواد الإغاثة لقطاع غزة.

وأدى شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صلاة الظهر والعصر جمع تقصير وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.

وكان التحالف الوطني طالب بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة، مؤكدًا دخوله في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فوري وعاجل.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سنردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع في فلسطين"، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي معلومات عن الأمريكيين المفقودين.

وأكد "بايدن" خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، أنه تحدث مع "نتنياهو" بشأن الوضع على الأرض والاحتياجات الأمنية.