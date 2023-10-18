الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بأعلام مصر.. أهالي شبرا الخيمة يتظاهرون لدعم القضية الفلسطينية بعد مجزرة "المعمداني"

مظاهرات شبرا الخيمة
مظاهرات شبرا الخيمة

خرجت مسيرة كبيرة من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، لوقفة احتجاجية لدعم القضية الفلسطينية، وشارك بها عدد كبير من المواطنين يهتفون بتحرير القدس من العدوان الإسرائيلي خاصة بعد مجزرة مستشفى المعمداني.

وأدى الآلاف من طلاب وأساتذة الجامعات، صلاة الغائب، أمام ساحة الجامعة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قضوا في القصف الدموي على المستشفى المعمداني في غزة وأسفر عن استشهاد المئات.

وشارك طلاب الجامعات اليوم بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدًا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر لـ3540 شهيدًا، و13300 مصاب، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدًا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية 62 شهيدًا وأكثر من 1300 مصاب.

وأمس أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف، ويتبع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في القدس، ويعد من أقدم المستشفيات في غزة.

وقوبل استهداف جيش الاحتلال إلى المستشفى المعمداني في غزة، بإدانة دولية وعربية واسعة، بعد القصف الوحشي للمستشفى، الذي أسفر عن 500 شهيد على الأقل.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

مظاهرات شبرا الخيمة

مظاهرات شبرا الخيمة
مظاهرات شبرا الخيمة
مظاهرات شبرا الخيمة
مظاهرات شبرا الخيمة
فلسطين أهالي شبرا الخيمة مسيرة مظاهرة القضية الفلسطينية

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