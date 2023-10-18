تأييد شعبى كبير لموقف الرئيس السيسى: قرارات حكيمة ونابعة من موقف قوة

أعلن المواطن المصري كلمته واضحة، بتأييده تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول رفضه تهجير سكان غزة، إلى سيناء، وفوض عددٌ كبيرٌ من المواطنين الرئيس السيسي، لحماية سيناء ضد أي عدوان.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين المؤيدين لتصريحات الرئيس السيسي، إذ قال أحد المواطنين: "قرارات حكيمة جدا، والراجل واقف على أض صلبة، والجماهير كلها واقفة في ضهره".

وتابع مواطن آخر: "مصر كلها وراه وقرارات الرئيس من قوة وليست ضعف".

وأضاف مواطن آخر: "كلنا ورا الريس في كلامه، وقراراته في سبيل حماية سيناء، وعدم تهجير سكان غزة إلى سيناء".

وكانت عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من عدة جامعات مصرية تنتفض إعلانًا منها لتأييد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقفه الشجاعة من القضية الفلسطينية، وإعلان رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء، معتبرًا إياه مرفوضًا رفضًا تامًا.

واستنكر الطلاب وأساتذة الجامعات ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية خاصة عقب قصف مستشفى المعمداني أمس، والذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين الفلسطينيين.