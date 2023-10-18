نقيب الصحفيين: حريصون على القضية الفلسطينية.. ونرفض محاولات تهجير الفلسطينيين
أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ونحن حريصون على القضية الفلسطينية.
وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية الفلسطينية استمرارها".
وأضاف: "هناك مسئولية كبيرة لتبني المقولات الحقيقية للدفاع عن القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن الإعلام الغربي تحول إلى سلاح في يد الاحتلال.
وأوضح نقيب الصحفيين خالد البلشي: "الصحافة الغربية تحاول تبرير جريمة قتل المدنيين، ما يعكس ازدواجية كبيرة في المعايير".