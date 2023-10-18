برلماني: الجهود المصرية للقيادة السياسية واضحة في ملف القضية الفلسطينية

ثمن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية، مؤيدا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء.

وأشار عصام دياب، إلي إستقبال مصر الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية من قبل مجموعة من الدول والمنظمات الدولية، مؤكدا ان المساعدات المصرية لوحدها تجاوزت أكثر من ألف طن.

القصف الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي

ووصف النائب عصام دياب، القصف الإسرائيلي المتعمد، بالانتهاك الصريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية"، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا ورفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فورى.

السيسي يعلن عدم السماح بالتطوير القصري لفلسطين

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".

وقال الرئيس إنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".

وتابع السيسي قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن.

السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.

السيسي يدعو بالسماح بدخول المساعدات

ودعا السيسي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إن "استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات على المنطقة ويمكن أن تخرج عن السيطرة".