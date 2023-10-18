بث مشترك لإذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي مع التلفزيون الفلسطيني.. السبت

جرى التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، على تخصيص يوم السبت المقبل 21 أكتوبر الجاري، يومًا للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات والإذاعات الرسمية لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونقل حي وبث مباشر من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة، حيث ستنضم القنوات والإذاعات مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني.

يأتي ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

كما يقوم التلفزيون الفلسطيني من خلال أكبر شبكة مراسلين، بتخصيص خريطة برامجية وتغطية خاصة لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة ومن كافة المناطق الفلسطينية ونقلها على الهواء عبر تليفزيونات وإذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد أعرب سابقًا عن رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسـطيني من غـزة، وإدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك وأدان بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غـزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الاتحاد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي

على الشعب الفلسـطيني، وضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

المتحدة تدعم قرارات الرئيس بشأن فلسطين

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان لها: "تابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وتؤيد الشركة بكامل الفخر موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وتؤكد الشركة المتحدة، أن موقف مصر جاء متسقا اتساقا كاملا وواضحا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنه حمل على لسان الرئيس موقف الـ100 مليون مصري، واستعدادهم التام للخروج تأييدا لما قاله الرئيس، والذي عبر بوضوح كعادته رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام.