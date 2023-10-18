"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" تدوى فى جامعة المنصورة (فيديو)

شهد حرم كلية التجارة بجامعة المنصورة وقفة تضامنية لمئات من الطلاب دعماً للشعب الفلسطيني، رافضين استبداد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

واستنكر الطلاب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية خاصة عقب قصف مستشفى المعمداني أمس والذي أسفر عن مئات الضحايا، مرددين هتاف: "بالروح والدم نفديك يا أقصى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر، تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

وأوضح الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس بقصر الاتحادية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

وأشار "السيسي" إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: مصر دولة ذات سيادة، وفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مضيفًا أن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، محذرًا من دخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف.

وتابع: الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التردي، مشيرًا إلى أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين، وما يحدث في قطاع غزة يهدف إلى تهجيرهم إلى مصر.