الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نصر عمار: ندعم قرارات الرئيس السيسي.. وتهجير أهل غزة مرفوض

نصر عمار
نصر عمار

قال نصر عمار، أحد قيادات نقابة الأشراف بإقليم القناة: إننا نشعر أن أهالي فلسطين جزء منا وما يحدث من استهداف الكيان الصهيوني لهم سواء للمدنيين أو المسحلين يألم كل قلب في مصر، ولكن تسعى إسرائيل لتضييق الخناق عليهم ودفع أهل غزة اتجاه حدود مصر ومنع عودتهم مرة أخرى لغزة ليصبح هذا أمر واقع، ويضيع معه حق الشعب الفلسطين في أرضه، ولذلك لن نسمح لهم بالعبور للأراضي المصرية الأمر الذي سيترتب عليه تضييع القضية الفلسطينية التي استشهد بسببها الآلآف، وكذلك احتلال سيناء، فترحيل الفلسطينيين في أراضي سيناء يعد احتلال مبدأي لمصر، مشيرًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نسمح بذلك.

وأضاف "عمار"، أن مصر ستقدم مساعدات لأهالي فلسطين كما تفعل في كل محاولة للكيان الصهيوني لاستهداف أهلي سيناء، وآخرها مبادرة تعمير عزة التي أطلقتها مصر، ولكن دخول الفلسطينيين وتوطينهم على أراضينا خط أحمر لن نسمح به حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا فحدود مصر معروفة ولن نسمح بأحد بالحصول على حبة رمال واحدة من مصر، مشيرًا أن دخول الفلسطينيين يعني نجاح إسرائيل في احتلال مصر، مؤكدًا أنه رغم حبنا للفلسطينيين ولكن الأمن القومي المصري وحدودها الجغرافية خط أحمر.

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