معهد مطروح الأزهري يتسلم درع الريادة عن برنامج "أخ ثانٍ والرابط إنساني"

تسلمت منطقة مطروح الأزهرية، «درع الريادة»، التي نالها معهد «مطروح الابتدائي النموذجي» عن تفاعله في تنفيذ برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» الموسم الأول، بمشيخة الأزهر الشريف.

برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني»

جاء ذلك خلال حفل إطلاق النسخة الثانية من برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» الذي نظمه مركز تطوير الوافدين والأجانب وقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور محمود ممدوح، ورؤساء المناطق الأزهرية والبعوث الإسلامية المشاركة في النسخة الثانية من البرنامج.

وأعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، عن سعادته بهذا التكريم المشرف للمنطقة، مثمنًا جهود منسق عام المشروع الهام جلال، والمشرف التربوي للمعهد الرائد حنان سعد، وكل من شارك في هذا النجاح من إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأولياء أمورهم.

التطبيق العملي لبنود وثيقة الأخوة الإنسانية

يذكر أن الهدف من البرنامج هو التطبيق العملي لبنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، والجهات المعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام على مستوى العالم، بين طلاب المعاهد الأزهرية، وتعريف النشء والشباب بقيم «وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ من خلال برنامج تربوي تم إعداده من خلال متخصصين تربويين، يستهدف خلق أجيال جديدة تحمل قيم الخير والسلام للآخر.