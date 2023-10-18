الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": مستعدون للنزول ودعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استعداده التام لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النزول للشارع لدعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة حفاظا على القضية الفلسطينية، وعلى الأمن القومي المصري.

وأكد الحزب، في بيان له، أن الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر مع المستشار الألماني وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة وضع حل لتداعيات الأزمة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات صارخة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حماة الوطن: الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية

وتابع، أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، والشعب المصري يؤيد كل التحركات في هذا الشأن، لمنع انزلاق البلاد إلى منعطف خطير يؤثر على المنطقة بالكامل.

وأكد حزب حماة الوطن، أنه بكل قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية، على أتم استعداد لتلبية دعوة الرئيس للتفويض في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والحفاظ على أمن مصر القومي.

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