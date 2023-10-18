حزب الريادة المصري: القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة المصري، أن الدولة المصرية منذ عام 1948، وهي تعتبر الواجهة الأولى للقضية الفلسطينية منذ النكبة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الاخبارية”: “مصر خاضت العديد من الحروب من أجل القضية الفلسطينية، لأنها تعتبر فلسطين أمنها القومي مثل حرب 1956، 1967”، مؤكدًا أن القضية الفلطسنينة هي قضية مصر الأولى.

وأكد حزب الريادة تأييده موقف مصر برفض سياسة التهجير للفلسطينيين أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مشددًا على أن أمن مصر القومي خط أحمر.

وأيد الحزب استعداد مصر للقيام بأي جهود من أجل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام، مؤكدا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين.