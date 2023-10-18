دعوات لمقاطعة فيلم "سكورسيزي" بسبب دعم إسرائيل

تبدأ إحدى دور العرض اليوم في عرض الفيلم السينمائي الجديد “Killers of the Flower Moon” للمخرج مارتن سكورسيزي والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية حيث ظهرت مطالبات بمقاطعة الفيلم في جميع الدول عقب دعم الشركة المنتجة له لإسرائيل.

وأثار دعم الشركة المنتجة للفيلم لإسرائيل حفيظة الجمهور العربي على وجه الخصوص الذي نادى بمقاطعة الفيلم والمطالبة بوقف عرضه في الدول العربية.

ويعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي هو العرض الأول له بعد مشاركته في الدورة الـ76 من مهرجان “كان” السينمائي في مايو الماضي.

قصة فيلم Killers of the Flower Moon

فيلم “Killers of the Flower Moon” مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ديفيد جران، والصادرة عام 2017، مدة الفيلم تتجاوز الثلاث ساعات وتدور أحداث الفيلم في عشرينات القرن الماضي، حول مجموعة من جرائم القتل التي تستهدف أعضاء قبيلة أوساج في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف النفط على أرض القبيلة، ما يشعل تحقيقًا كبيرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، وتبلغ ميزانية الفيلم 200 مليون دولار.

أبطال فيلم Killers of the Flower Moon

يشارك في بطولة فيلم Killers of the Flower Moon مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم النجم ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وليلي جلادستون، جيسي بليمونز، وتانتو كاردينال، وجون ليثجو، وبريندان فريزر.

ويمثل الفيلم التعاون السينمائي السادس بين مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو، والعاشر بين سكورسيزي وروبرت دي نيرو.

وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وإضادات نقدية بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، حيث اعتبره البعض “ذروة فنية أخرى” لمخرجه مارتن سكورسيزي.