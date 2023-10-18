الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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راعي كنيسة مارانداروس في رام الله: نطالب العالم بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني

كنيسة مارانداروس
كنيسة مارانداروس في رام الله

قال الأب فادي دياب، راعي كنيسة مارانداروس الأسقفية في رام الله: إننا نقدم الخدمة الطبية لأبنائنا في قطاع غزة، منذ أكثر من قرن والمستشفى المعمداني تعرض لهجوم بربري غاشم.

وطالب، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، العالم بوقف الحرب التي تشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مضيفًا:"اليوم ندعو العالم وقادة العالم وحكام العالم للجم الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أهلنا في قطاع غزة".

وتابع:"نشكر كل الذين اهتموا ودعموا خدمة الكنيسة في قطاع غزة، وندعو للوقوف بجانب الضحية وشعبنا الذي يعاني من هولات الاستعمار المستمر على مايزيد عن 57 عاما".

وواصل الأب فادي دياب:"نطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة".

راعي كنيسة مارانداروس الأسقفية الأب فادي دياب فلسطين غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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