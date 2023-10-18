محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمدرسة النور للمكفوفين

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة الأربعين بأسيوط، للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها بجميع المراحل الدراسية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة المدرسية للطلاب، في إطار الدعم المستمر لذوي الهمم وتفعيل دمجهم في كافة القطاعات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كل المجالات، ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات ومنى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وميرفت إبراهيم فاضل مديرة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المديرية.

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة وسط استقبال الطلاب بالورود ثم ترديد النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية،تعميقًا لقيم الولاء والانتماء، ثم شاهعد بعض الفقرات الفنية للطلاب المكفوفين بالمدرسة وعزف لبعض الأغاني ومشاهدة بعض المواهب الفنية للطالبات، وبعض الأغاني الوطنية، واستمع إلى عدد من التلاميذ ومدى استيعابهم لما يتم تدريسه والكتابة على الماكينات الخاصة بتعلم الطلاب المكفوفيين المعروفة باسم طريقة "برايل".

كما تفقد معرض المنتجات والمشغولات اليدوية للطلاب باستخدام الأخشاب والخزف والخيوط والأقمشة والخرز والتى تميزت بجودتها وجمالها.

كما تفقد المحافظ متحف المدرسة والذى يضم بعض الاعمال الفنية للطلاب لمجسمات لاشكال اثرية من تاريخ مصر القديم وبعض الصور للمناطق الاثرية والسياحية،واهدى الطلاب هدية تذكارية للوزير المحافظ ومرافقوه تقديرا لجهودهم فى دعم العملية التعليمية.

ووجه محافظ أسيوط دعوته ومناشدته لمؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة والمشاركة المجتمعية في دعم المدرسة وتوفير ماكينات برايل لخدمة الطلاب المكفوفيين بالمدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والتي تسير بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية التعليمية من جانب الأجهزة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لمدارس النور للمكفوفين والامل للصم وضعاف السمع، مشيدًا بالدعم الذي توليه القيادة السياسية للدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في كافة القطاعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأعلن دعمه الكامل لقضاياهم وايجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية والتأكيد على فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع ويضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى التنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي؛ لفتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوي الهمم، وتشجيعهم على العمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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