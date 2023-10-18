الرئيس السيسى: تهجير أهل غزة إلى سيناء "فكرة مرفوضة"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء معناه أنه سيحدث أمر مماثل وهو تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن، وهي فكرة مرفوضة وغير قابلة للتنفيذ.

وحذر الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، من تنفيذ مخطط التهجير إلى سيناء.

وتابع: "نقل المواطنين إلى سيناء ببساطة معناه أننا ننقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء، وتصبح سيناء قاعدة للمقاومة، والانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، ما يجعل من إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية".