مدير المستشفى الكويتى فى غزة: المستشفيات تحولت إلى مقابر جماعية

قال الدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الصهيوني تجاوز آخر الخطوط الحمراء، التي يمكن تجاوزها، فهو ينفذ إبادة جماعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال قطع الأغذية والدواء والماء على أهالي غزة، واستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف"، متابعًا: "الاحتلال اليوم تجاوز كل الأعراف الدولية والإنسانية".

وتابع: "الاحتلال أرسل تهديدات واضحة منذ أيام لعدة مستشفيات في قطاع غزة بالإخلاء الفوري، منها مستشفى الهلال العربي"، لافتًا إلى أن المستشفيات تحولت إلى مقابر جماعية.

وواصل الدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية: "الاحتلال نفذ جرائم دولية وإبادة جماعية لأهل غزة، والتهجير القسري لسكان الشمال".