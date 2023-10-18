الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف موقف مصابى الأهلى من اللحاق بمواجهة سيمبا بدورى السوبر الإفريقى

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر كواليس موقف مستشفى الأهلي وإمكانية لحاق اللاعبين المصابين بمواجهة سيمبا التنزاني من عدمه، في دوري السوبر الإفريقي.

شوبير: جميع لاعبي الأهلي جاهزون لضربة البداية.. باستثناء هؤلاء

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لم يعلن حتى الآن عن قائمة الفريق لرحلة تنزانيا".

وأضاف: "ستكون هناك صعوبة كبيرة في إمكانية لحاق الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد، بمواجة سيمبا التنزاني، على الرغم من دخولهم مع الفريق مؤخرا".

وأكمل شوبير: "جميع لاعبي الأهلي جاهزون للمباراة، باستثناء الثلاثي المصابي عمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي، فهم مازالوا في مرحلة التأهيل".

وأردف: "رامي ربيعة رجع أيضا إلى تدريبات الأهلي، وحالته جيدة جدا، مشيرا إلى عدم وجود أزمة نهائي بخصوص لاعبي الفريق الأحمر الدوليين".

وأختتم قائلا: "التونسي علي معلول سيصل إلى العاصمة التنزانية دار السلام اليوم، في رحلة طيران مباشر من اليابان، حتى لا يتعرض للإجهاد أو الإصابة، على الرغم من عدم مشاركته ودية الأمس".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الإفريقي

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة دوري السوبر "ليج" الدوري الإفريقي، مساء الجمعة المقبلة، في تمام السادسة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، في إطار مباريات دور ربع نهائي المسابقة القارية.

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي والفريق التنزاني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 24 أكتوبر الجاري، هنا على ستاد القاهرة الدولي.

وفي حالة تخطي المارد الأحمر عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه في دور نصف النهائي الفائز من مواجهتي صنداونز الجنوب الإفريقي وبيترو أتلتيكو الإنجولي.

وتعد بطولة السوبر ليج الإفريقي، هي أحداث بطولات الاتحاد الإفريقي والأولى تاريخيا خلال الموسم الجاري "2023/2024".

ويشارك النادي الأهلي في بطولة السوبر ليج الإفريقي، بعد نتائج المارد الأحمر المميزة، على مدار النسخ الأربعة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، ووصوله للنهائيات 4 مرات وحصد اللقب في 3 منها، أعوام 2020 أمام غريمه التقليدي الزمالك، و2021 على حساب كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي وأخيرا 2023 أمام الوداد المغربي.

احمد شوبير الاهلى دوري السوبر الإفريقي سيمبا التنزاني موقف مصابي الأهلي من مواجهة سيمبا

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