الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب أطباء القاهرة: "ما حدث فى غزة يرجعنا لعصر التتار"

الدكتورة شيرين غالب
الدكتورة شيرين غالب

أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن ما حدث في قطاع غزة على مدار الساعات الماضية، يرجعنا إلى عصر التتار ومجزرة بحر البقر، متسائلة أين المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق المرأة والطفل من الذي يحدث حاليًا داخل القطاع؟.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية dmc، اليوم الأربعاء، نشعر بالحزن عما يجري داخل القطاع، قائلة: "مفيش أي ذرة إنسانية فين المنظمات دي لازم ناخد موقف إيجابي ولازم يكون فيه مقاطعات لهؤلاء مجرمي الحرب".

 

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

 

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع الشهداء الفلسطينيين.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط أكثر من 3200 شهيد و11000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

 

وخرجت مسيرات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة وبعض الدول في الخارج تنديدًا بمجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

شيرين غالب نقيب اطباء القاهرة منظمات الحقوقية والإنسانية مجرمي الحرب طائرات الاحتلال الإسرائيلي

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