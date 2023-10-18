الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق العريان يبدأ معاينة أماكن تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

طارق العريان
طارق العريان

سافر المخرج طارق العريان إلى إحدى الدول العربية منذ يومين وذلك لمعاينة أماكن التصوير الخاصة بالجزء الثالث من فيلم “ولاد زرق” الذي يتصدر بطولته أحمد عز. 

 

وعلمت “الدستور”، أن المخرج طارق العريان قرر البدء في تصوير الفيلم نهاية شهر أكتوبر الجاري حيث من المقرر أن يبدأ بتصوير المشاهد الخارجية للعمل. 

 

ومن المقرر أن يسافر بعض أبطال الفيلم إلى الرياض خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر استعدادا لانطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم. 

 

وقد رصدت الجهة المنتجة للفيلم ميزانية مفتوحة وضخمة للعمل المنتظر عرضه في موسم صيف 2024. 

 

كما سيتم الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن بالفيلم. 

 

من جانبه أوشك المؤلف صلاح الجهيني على الانتهاء من كتابة أحداث الفيلم الذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث كما يضم العمل شخصيات جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات الأساسية. 

 

ويشارك في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عدد كبير من نجوم الصف الأول كضيوف شرف. 

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب. 

 

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