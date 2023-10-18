"القاهرة الإخبارية": استشهاد 46 في غارات جديدة على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 46 شخصاً في سلسلة غارات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقاً لقضائية “القاهرة الإخبارية”.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص.

كما استشهد أيضا أكثر من 6 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل في الحي الأوروبي جنوبي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن استشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.