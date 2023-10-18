الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": استشهاد 46 في غارات جديدة على غزة

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 46 شخصاً في سلسلة غارات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقاً لقضائية “القاهرة الإخبارية”.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص.

كما استشهد أيضا أكثر من 6 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل في الحي الأوروبي جنوبي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن استشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

قوات الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية خان يونس قطاع غزة قصف إسرائيلي

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