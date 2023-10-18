عاجل.. مظاهرات بـ ذمار اليمنية تنديدًا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

شهدت مدينة ذمار باليمن، مظاهرات نظمها المئات تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، خاصة بعد القصف الأخير الذى شنه الاحتلال الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى.

وردد المتظاهرون العبارات المنددة بالمجزرة التى خلفت أكثر من 500 شهيد، مطالبين المجتمع الدولى بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".