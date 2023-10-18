الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مظاهرات بـ ذمار اليمنية تنديدًا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

مظاهرات بـ ذمار اليمنية
مظاهرات بـ ذمار اليمنية تنديدًا بقصف مستشفى المعمدانى

شهدت مدينة ذمار باليمن، مظاهرات نظمها المئات تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، خاصة بعد القصف الأخير الذى شنه الاحتلال الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى.

وردد المتظاهرون العبارات المنددة بالمجزرة التى خلفت أكثر من 500 شهيد، مطالبين المجتمع الدولى بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات بـ ذمار اليمنية تنديدًا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

عاجل.. مجزرة مستشفى المعمدانى.. طفل يلقن آخر الشهادة قبل لحظات من وفاته

مصادر تكشف لقناة "القاهرة الإخبارية" كواليس إلغاء القمة العربية مع بايدن

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. الرئيس الفلسطيني: حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية في المستشفى المعمداني: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلي

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. جبهة النضال الشعبي تدعو لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على مواقع متفرقة فى قطاع غزة

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني