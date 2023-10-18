عاجل.. مدير مجمع الشفاء الطبى: ليس لدينا أى قدرة استيعابية لاستقبال الجرحى أكثر من ذلك

أوضح الدكتور محمد أبوسلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، أن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، معقبًا: "مازلنا نحصي الأعداد حتى الآن، هناك جثث لم نتعرف عليها وأشلاء وأوصال متقطعة، الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة".

وأضاف الدكتور محمد أبوسلمية، خلال مداخلة هاتفية عبر “القاهرة الإخبارية”، أن قصف مستشفى المعمداني بهذه الهمجية جريمة لم تحدث في تاريخ الإنسانية، وأن يتم قصف مستشفى مكفول بكل الشرائع الدولية والقانون الدولي هو عمل شنيع جدًا، لافتًا إلى أنه كانت صور دامية للشهداء والجرحى والمرضى من الأطفال والنساء، معلقًا: “الوضع صعب ولم نره في حياتنا ولم نعيشه طيلة صراعنا مع العدو الإسرائيلي”.

وأوضح أن المستشفى تعج بالجرحى ليس لدينا أي قدرة استيعابية لاستقبال الجرحى أكثر من ذلك، معقبًا: “اليوم في هذه المجزرة قمنا بعمل عمليات على الأرض في داخل غرف العمليات بدون أي أدوية تخدير حتى نتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن. لأن العدد الذي جاء إلينا هو عدد مروّع جدًا لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي مستشفى سليم وكبير ولا يعاني من أي شيء أن يستقبل هذا العدد الكبيرة”.