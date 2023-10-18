متظاهرون أتراك يحاولون اقتحام قاعدة "كورجيك" الأمريكية

حاول متظاهرون أتراك اقتحام قاعدة "كورجيك" الأمريكية التابعة لحلف الناتو في ولاية ملاطية تنديدًا بمجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة.

ونتيجة منع السلطات للمحتجين من دخول القاعدة، قام المحتجون برمي الحجارة على الجنود الموجودين في القاعدة تعبيرًا عن غضبهم لدعم امريكا للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الفلسطينيين.

وشهدت العديد من المدن في العالم مسيرات غاضبة ومنددة بانتهاكات الاحتلال بحق المدنيين في غزة، بينما توجه المحتجون الأتراك نحو قاعدة كورجيك في مقاطعة ملاطية التركية، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

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