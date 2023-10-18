الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان عن جرائم إسرائيل: نحن أمام كيان صهيونى يتسم بالعنصرية والعدوان

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلًا: "إن الرئيس محمود عباس لم  يضف إلينا إلاّ ما أكدنا عليه منذ قليل، نحن أمام كيان صهيوني يتسم بالعنصرية بالعدوان والاغتصاب". 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، لدينا اليوم أكثر من 600 شهيد ومئات الجرحى، كما لدينا منذ نكبة فلسطين من الفلسطينيين وحدهم أكثر من 100 ألف شهيد، ولدينا كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي، في المواجهات الخمس الأخيرة في قطاع غزة لدينا 12500 شهيد فلسطيني في غزة وحدها، ولدينا 100 ألف جريح في غزة وحدها. 

 

مرحلة جديدة 

وتابع: “لسنا أمام شيء جديد، إنما أمام حقائق نتذكرها اليوم وهذه الحقائق تبدو واضحة على شاشتكم، ونتمنى أن شاشات العالم خاصة العالم الغربي الذي أشار إليه بيان فضيلة الإمام شيخ الأزهر، أن يرى هذه الصور والفيديوهات ويرى ويقارن ما حدث على يد المقاومة الفلسطينية وبين ما يحدث على يد ما يسمون أنفسهم بالدولة الديموقراطية، مؤكدًا أن ما يزعمون بأنهم دولة ديمقراطية يقتلون المرضى في المستشفيات، ويهجرون المواطنين قسريًا تهجر مليون شخص غالبيتهم من الأطفال ومن النساء والعجائز من شمال غزة إلى جنوب غزة حتى تقصفهم وهو في طريق النزوح وتقصفهم بعض أن وصلوا إلى أماكن النزوح، ثم تعود وتقصف من نزح منهم ومعهم مرضاهم وجرحاهم في مستشفيات غزة، مؤكدًا أننا أمام مرحلة جديدة تمامًا ”.

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