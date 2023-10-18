الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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الكرازة

عاجل.. الكنيسة الأرثوذكسية تدين قصف مستشفى المعمدانى بغزة.. وتؤكد: من حق الفلسطينيين العيش الآمن 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها منذ قليل، موقفها الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، بالإضافة إلى دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، متابعة: “نصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمانينة للعالم كله”.

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