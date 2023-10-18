روسيا والإمارات تطالبان بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الانفجار الذي وقع في مستشفى بمدينة غزة.

وقالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إنها والإمارات العربية المتحدة طلبتا عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الغارة على المستشفى، بحسب وكالة أنباء تاس الرسمية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الوضع في غزة قد يتطور إلى “كارثة إنسانية”، ووصفت العمليات الإسرائيلية بأنها “عشوائية”، وحذرت من أنها قد “تخرج عن نطاق السيطرة”.