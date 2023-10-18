ماذا حدث أمام السفارة الإسرائيلية فى الأردن؟..باحث سياسى يجيب

كشف رجا طلب، الباحث السياسي، تفاصيل اقتحام عدد من الغاضبين لمبنى السفارة الإسرائيلية، في العاصمة الأردنية عمان، والتي نفت الجهات الأمنية الأردنية من تمكن هؤلاء من اقتحام هذه السفارة، قائلًا: "أنا لم أكن هناك في الحقيقة، لكن المعلومات أن هناك حالة غضب شديد تجتاح الشارع الأردني منذ الظهيرة وقبل المجزرة الرهيبة والبشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في المستشفى الأهلي المعمداني".

وأضاف رجا طلب، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المعلومات تتحدث على أن هناك معلومات كبيرة تجاوزت بالعادة الحاجز الأمني، واقتربت حد جدار سفارة الاحتلال وبالتالي هناك تعامل أمني مع هذا الموضوع، ولا أعلم أكثر من ذلك، قد يكون هناك من حاول إشعال النار في أطراف السفارة، ويقال بأن هناك تواجد أمني كثيف من أجل ألا يكون هناك احتكاك مع حرس السفارة، ولا يحدث نوع من أنواع تغيير المشهد نحو اتجاه ما يخدم إسرائيل.

السفارات لها حمايتها

وأشار إلى أن السفارات لها حمايتها بغض النظر عن عدم قبولنا بوجود هذه السفارة، لكن في نهاية المطاف هناك أنظمة وقوانين تحكم هذا الوجود.