حزب "الدستور": قصف مستشفى المعمداني في غزة تعد سافر على القانون الدولي والإنساني

أصدر حزب "الدستور"، بيانًا أكد خلاله أنه تابع بمزيد من الحزن والأسى، العدوان المجرم على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين الأبطال المقاومين في غزة. ‏‎

وقال الحزب: "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية جريمة خطيرة، وتعدٍ سافر من دولة الاحتلال الصهيوني على أحكام القانون الدولي والإنساني، واستمرار لنهجه الإجرامي من القتل والترويع التي انتهجها منذ اغتصابه للأراضي العربية عام ١٩٤٨ حتى اليوم في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي عن تلك المجازر التي هي في حقيقتها جريمة ابادة جماعية تضاهي جرائم النازية".

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وطالب حزب "الدستور" الحكومة المصرية، وجميع دول العربية، بمراجعة العلاقات مع هذا الكيان الغاصب الذي يحكمه ثلة من المتطرفين المخضبة أيديهم بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي". ‏

وفي ختام بيانه، تقدَّم الحزب بخالص التعازي لأسر الشهداء، "داعين الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة، وأن كل احتلال إلى زوال إن اجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أو قصر.. ‏‎إنا لله وإنا إليه راجعون".