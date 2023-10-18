عاجل.. "القاهرة الإخبارية": إلغاء القمة الرباعية مع بايدن بعد مشاورات مصرية أردنية فلسطينية

أفادت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” بإلغاء القمة الرباعية بين قادة مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد التصعيد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمدانى بغزة

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” بأن هناك مشاورات مصرية أردنية فلسطينية لبحث إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر لها اليوم الأربعاء، لبحث الأوضاع في غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسئول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعه المقرر مع بايدن اليوم.

وأفادت رويترز بأن الرئيس الفلسطيني عاد إلى رام الله بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".